Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве
На месте происшествия работают оперативные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере МАКС.
Подробностей о последствиях произошедшего в публикации не приводится. Собянин указал, что службы уже находятся на месте происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили серию атак украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что всего за почти два часа ПВО нейтрализовала 151 БПЛА. Первая информация об атаке поступила в 3:20 мск — тогда были перехвачены 14 беспилотников. Спустя 13 минут градоначальник сообщил о второй попытке удара, в ходе которой уничтожили еще 20 аппаратов.
В дальнейшем Собянин несколько раз сообщал о ликвидации новых групп беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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