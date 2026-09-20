Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве

Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере МАКС.

Подробностей о последствиях произошедшего в публикации не приводится. Собянин указал, что службы уже находятся на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили серию атак украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что всего за почти два часа ПВО нейтрализовала 151 БПЛА. Первая информация об атаке поступила в 3:20 мск — тогда были перехвачены 14 беспилотников. Спустя 13 минут градоначальник сообщил о второй попытке удара, в ходе которой уничтожили еще 20 аппаратов.

В дальнейшем Собянин несколько раз сообщал о ликвидации новых групп беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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