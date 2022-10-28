Минюст РФ внес Наталью Синдееву и Екатерину Котрикадзе в список физлиц-иноагентов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 137

Каждую пятницу на сайте ведомства обновляют перечень. В него вносят всех, кто осуществляет политическую деятельность в РФ и получает иностранное финансирование.

Минюст РФ внес Наталью Синдееву и Екатерину Котрикадзе в список физлиц-иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Минюст пополнил реестр физлиц, выполняющих роль иноагентов на территории России. В пятницу стало известно, что в список вошли основатель медиахолдинга «Дождь»* Наталья Синдеева и журналистка Екатерина Котрикадзе.

В официальном сообщении на сайте ведомства подчеркивается, что обе представительницы прессы осуществляли политическую деятельность и получали иностранное финансирование. В частности, из Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст России внес в список физлиц-иноагентов шоумена Максима Галкина**. Его супруга — певица Алла Пугачева — в связи с этим устроила большой скандал, отметив, что готова также стать иноагентом, чтобы поддержать мужа. Тем самым звезда подчеркнула свое негативное отношение к спецоперации по защите Донбасса. Позднее вместе с детьми она сбежала из РФ за границу, где планирует проживать с супругом.

* — признан СМИ-иноагентом на территории РФ

** — признан физлицом-иноагентом на территории РФ

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