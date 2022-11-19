«Миссис Крым-2022» отказали в гражданстве РФ из-за исполнения националистической песни

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 30

Девушку привлекли к ответственности, а основанием стала видеозапись исполнения гимна националистов.

«Миссис Крым-2022» отказали в гражданстве РФ из-за исполнения националистической песни

Фото: Instagram*** / olga_rijjylya

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В Крыму отказали в получении российского гражданства украинке Ольге Валеевой после публикации в соцсетях записи исполнения песни «Червона калина», которую считают гимном запрещенных в России «Украинской повстанческой армии»* и националистического полка «Азов»**. Об этом сообщает МВД республики.

«Отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики», — говорится в заявлении.

Еще в августе текущего года Валеева обратилась с заявлением о приеме в гражданство РФ. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что в октябре текущего года она привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 20.3 КоАП РФ. По информации ведомства, это является основанием для отклонения заявлений о приеме в гражданство.

Валееву и ее подругу, которая спела вместе с ней, признали виновными в совершении административных правонарушений. «Миссис Крым-2022» оштрафовали на 40 тысяч рублей.

* — экстремистская организация, запрещенная в России.
** — признана экстремисткой и террористической организацией, ее деятельность и символика запрещена на территории РФ.
* **— принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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