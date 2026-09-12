ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ металлургические предприятия Украины

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Удар по целям противника был нанесен, в том числе с помощью дронов.

ВС РФ ударили по металлургическим заводам Украины — новости

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Этой ночью армия России нанесла массированный удар по металлургическим предприятиям Украины, которые были задействованы в обеспечении киевских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

В министерстве уточнили, что удар был нанесен с помощью высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотников. В результате ВС РФ поразили объекты в трех городах: Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

Помимо этого, российские военнослужащие продолжили наносить групповые удары по портовой инфраструктуре Одесской области.

Днем ранее ВС РФ ударили по логистическому центру киевских боевиков «Гостомель». На этом складе противник хранил и распределял комплектующие для производства БПЛА разной дальности.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ металлургические предприятия Украины

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