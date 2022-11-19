Один случай на 200 миллионов: петербурженка родила трех идентичных близнецов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 347

Петербурженка родила трех идентичных близнецов-девочек

Один случай на 200 миллионов: петербурженка родила трех идентичных близнецов

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg / CHROMORAN

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Все три младенца девочки: тот самый момент, когда папа в миг оказался в женском царстве.

Жительница Петербурга сумела удивить врачей, произведя на свет сразу трех идентичных близнецов. Все новорожденные — девочки, и таких случаев медицина зафиксировала считанные единицы. О редком случае «из учебника» рассказал 78 канал со ссылкой на пресс-службу родильного дома № 10, где и произошло мгновенное превращение петербурженки в многодетную маму.

Сотрудники ведомства в беседе с журналистами подчеркнули, что подобные истории происходят раз на 200 миллионов беременностей. Речь идет, научным языком, о вынашивании монохориальной триамниотической тройни. Большинство докторов разве что читали о таком в специализированных материалах и ни разу не наблюдали на практике.

Близняшки появились на свет на этой неделе, дети и их мама чувствуют себя отлично и уже готовятся к выписке — поедут впечатлять количеством новоиспеченного папу. Девочки родились с разным весом: две по 1600 граммов, третья оказалась проворнее и за девять месяцев в мамином животе набрала 2000 граммов. Все новорожденные, как это обычно и бывает, миниатюрные, однако никаких рисков для здоровья и причин задерживаться в больничных стенах врачи не выявили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургские эксперты нашли способ заранее исключать генетические отклонения у детей, даже если их родители в группе риска. Так, например, носители гена гемофилии смогут произвести абсолютно здоровое потомство.

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