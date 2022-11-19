Слезы счастья: видео встречи Водяновой с найденной спустя 22 года сестрой

По рассказам супермодели, ее родственницу отдали в американскую семью еще в младенчестве.

Встречу супермодели Натальи Водяновой с найденной через 22 года разлуки сестрой увидел весь мир, пишет KP.RU. Видео из аэропорта, где знаменитость и ее супруг, бизнесмен Антуан Арно обняли родственницу, попало в сеть. Все члены семьи не смогли сдержать слез радости, крепко обнимали друг друга и не скрывали радости. Поклонники звезды спорят: некоторые полагают, что сестра Водяновой Дженнифер на самом деле ее дочь!

Как рассказывала 40-летняя супермодель, ей было 18, когда мама родила четвертого ребенка. Девочку назвали Машей. Малышку решено было отдать на воспитание в другую семью, так как денег на ее содержание просто не было. Примечательно, что Водянова заявила, что это была именно ее идея, и мать послушалась, так как понимала безысходность своего положения. Так Маша отправилась в США и стала Дженнифер.

Пользователи находят нестыковку в истории Водяновой. В свои 18 она уже была успешной моделью, и катастрофически бедной семья уже не была. Возможно, пишут комментаторы, девушка сама родила ребенка, но побоялась рисковать карьерой на взлете. Так и родилась версия, что Дженнифер — старшая дочь знаменитости, которая одумалась спустя 22 года. Стоит напомнить, что Водянова уже воспитывает пятерых наследников от двух браков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто мог оказаться отцом обретенной сестры (или все-таки дочери?) Натальи Водяновой.