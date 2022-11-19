Российские врачи научились полностью восстанавливать конечности раненых бойцов

Российские врачи впервые в медицинской практике внедрили новый способ полного восстановления конечностей раненых военнослужащих. Уникальный метод 3D-моделирования имплантатов разработали специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Минобороны России в Москве. Эксперты смогут возвращать к полноценной жизни бойцов, пострадавших при взрывах мин или под обстрелом.

Эта технология позволит создавать для каждого пациента трехмерный кастомизированный имплантат, идентичный утраченному фрагменту кости. Элемент устанавливается в пораженный участок тела, далее его заполняют выращенными из стволовых клеток пациента и с использованием его органического материала тканями.

В прошлом раненые солдаты могли остаться без рук и ног, так как тяжелые травмы приводили к ампутации, теперь появилась альтернатива. Более того, реабилитация военнослужащих после проведения операции по инновационной технологии сокращается в разы. По словам заместителя начальника ГВКГ имени Бурденко по научно-исследовательской работе и заместитель главного травматолога Минобороны России Леонида Брижаня, такие методы лечение не используются больше нигде в мире.

«Такой комплексный подход применения 3D-испланта, костной пластики и клеточных технологий, прежде всего стволовых, позволил нам в кратчайшие сроки замещать значительную протяженность дефектных костей, мышц, кожи и восстанавливать военнослужащих с тяжелыми ранениями. Многие из них уже выполняют своей воинский долг в подразделениях, откуда прибыли к нам на лечение», — рассказал он.

В госпитале сообщили также, что самый первый пациент, прошедший уникальную процедуру, сам изъявил желание вернуться в район проведения спецоперации по защите Донбасса. В результате ранения он потерял большую часть большеберцовой кости, но благодаря разработке отечественных врачей смог восстановиться и снова оказаться в строю. Как отметил Леонид Брижань, пока данный метод применяется только в клинике Бурденко, но в ближайшее время его внедрят в практику других медучреждений.

Ранее 5-tv.ru показывал работу врачей Росгвардии в зоне российской спецоперации на Украине.