При хлопке газа в многоквартирном доме в Подмосковье пострадал мужчина. Об этом сообщили 5-tv.ru в экстренных службах.

«Газовоздушная смесь сдетонировала в многоквартирном доме в Солнечногорске», — рассказал источник.

Уточняется, что в результате инцидента пострадал только мужчина. Его госпитализировали с ожогами лица. Фасад здания получил повреждения, выбило окна и двери. Несущие конструкции, по предварительным данным, целы. На момент случившегося в доме также находились двое детей, с которыми все в порядке.

Также известно, что в квартире из-за детонации газа обгорели вещи на небольшой площади, оплавился потолок.

К слову, аналогичный случай произошел в поселке Тымовское в Сахалинской области. Сообщалось, что по предварительной версии, взорвался бытовой газ. Губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что дом не был газифицирован. На месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что за день до взрыва в Сахалинской области жаловались местные жители.