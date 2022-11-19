Дочь Светланы Лазаревой вышла замуж: «Большего не надо»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 385

Светлана Лазарева сообщила о свадьбе дочери

Дочь Светланы Лазаревой вышла замуж: «Большего не надо»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Избранник звездной наследницы занимается цифровыми продуктами, а сама девушка работает журналисткой.

Дочь певицы Светланы Лазаревой Наталия вышла замуж. Об этом исполнительница сообщила в социальных сетях. На празднике присутствовали самые близкие молодоженов.

«Замужем теперь. Ты счастлива, ты любима, ты благополучна, а нам большего не надо. Девочка взрослая, доченька-жена», — написала звезда эстрады.

Молодожены пригласили на торжественную церемонию только самых близких людей. Сама пара была на церемонии бракосочетания в строгих и элегантных нарядах.

По традиции на радостную весть отреагировала аудитория, поздравив селебрити.

«Светлана, какое счастье видеть радостные лица детей!»; «Поздравляю вашу семью с таким замечательным событием!»; Любви и счастья молодым!» — написали пользователи.

Избранник Натальи Александр Колегов занимается цифровыми продуктами, а сама девушка работает журналисткой. Супруги не собираются покидать Россию, поскольку любят свою родину.

«Я очень хочу, чтобы моя страна становилась лучше, и уверен, что мой отъезд этому не поможет, а только усугубит положение, посеет абсолютно ненужную панику, лишит государства специалиста, мужа, отца и защитника!» — писал Колегов в блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из российских звезд не может найти невесту.

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