Мама не любила? Почему Тимур Батрутдинов не может найти невесту

Знаменитый юморист своими шутками может завоевать внимание любой женщины, однако ту единственную все еще не нашел. В чем причина?

Комик Тимур Батрутдинов в свои 44 года до сих пор не женился, хотя, судя по недавнему интервью, он хочет завести семью и даже готов воспитать четверых детей. Почему завидный холостяк страны за столько времени не связал себя узами брака? Неужели не нашлось той красавицы, которая пришлась по душе горячему юмористу? Ответ на этот вопрос предоставила психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова в беседе с 5-tv.ru.

«Проблема в том, что он не может выстраивать долгие эмоциональные отношения с партнершей, вследствие того, что в раннем детстве его мама не смогла сформировать с ним эмоциональную надежную привязанность. Это распространенная история, потому что когда рождается ребенок, то редко у молодой мамы бывает эмоциональный ресурс на то, чтобы быть надежным партнером для своего ребенка», — заявила эксперт.

По словам специалиста, у детей с подобными родителями формируется избегающая привязанность. Это говорит о том, что будучи взрослым чадо сможет заводить только короткие эмоциональные связи. Когда он начинает сильно сближаться с партнером, ощущать романтическую тягу к нему, то эти чувства пугают. Вероятно, Батрутдинов быстро «сбегает» из таких отношений и сразу заводит новый роман.

«Он прекращает эти отношения и идет в другие. Либо такой человек может иметь параллельно несколько партнеров, что уменьшает его тревогу и позволяет оставаться в отношениях», — заключила Масолова.

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