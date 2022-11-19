СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26

В организации уверены, что международное расследование поможет наказать виновных в хладнокровном убийстве российских военнопленных.

СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Matthew Hatcher

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Совет по правам человека России призвал провести международное расследование после публикации в интернете видео с казнью российских военнопленных боевиками ВСУ.

«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — говорится в заявлении.

СПЧ присоединился к призывам ООН тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных военнослужащими ВСУ и привлечь виновных к ответственности.

Также в организации добавили, что подобные случаи нарушения прав человека и Женевской конвенции со стороны Украины не являются единичными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ потребовал международные организации осудить казнь российских пленных украинскими боевиками.

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