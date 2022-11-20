Брать или не брать: что такое «хорошие» и «плохие» кредиты

Какие долги способны вогнать в рабство, а какие — реально помочь в жизни?

Как отличить «хороший» кредит от «плохого» рассказали эксперты 5-tv.ru. Специалисты посоветовали формировать правильные финансовые привычки и откладывать средства на непредвиденные расходы.

Чтобы заработать, нужны «хорошие» кредиты. К ним относятся кредиты на бизнес и на жилье. По словам экспертов, выгода от них может быть больше, чем траты на проценты.

«Плохие» кредиты будут увеличивать ваши долги. Специалисты не советуют брать потребительские кредиты, займы на автомобиль и микрозаймы. Так можно надолго остаться в финансовой яме.

Начинающим предпринимателям специалисты напоминают, что иногда лучше иметь маленький бизнес без кредитов и с чистой прибылью, чем крупную компанию с большими долгами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за неуплаты кредитов человек может обанкротиться. Признать себя банкротом может гражданин, задолжавший не менее 500 тысяч рублей не вносивший платеж более трех месяцев.