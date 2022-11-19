В Ленинградской области произошел мощный взрыв и сильный пожар
Причины произошедшего выясняются.
Фото, видео: 5-tv.ru
В районе Мурино Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв. Очевидцы события поделились с 5-tv.ru видео высокого столба огня.
По предварительным данным, произошел взрыв и пожар на газораспределительной станции, возможно, это была газораспределительная станция Ржевка в поселке Ковалево Всеволожского района.
В администрации Всеволожского района пока не смогли официально подтвердить происшествие.
Власти сообщают, что пожарные уже тушат возгорание на газозаправочной станции. Официальных данных о причине происшествия пока нет.
Согласно информации от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево, в настоящий момент ликвидируют. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.
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