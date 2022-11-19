Названа причина взрыва на газопроводе в Ленинградской области

Видео пожара моментально распространилось в социальных сетях.

МЧС озвучило причину ЧП на газопроводе в Ленинградской области. Причиной инцидента, видео с которым разлетелось по социальным сетям, стала разгерметизация трубы с последующим возгоранием.

Предварительно, пострадавших нет, угроза для населения отсутствует, сообщают экстренные службы и власти региона.

Напомним, информация о ЧП в районе поселка Ковалево Всеволожского района появилась в социальных сетях. Жители петербуржского района Мурино начали выкладывать в интернет видео с огромным факелом огня.

Как выяснилось позднее — это последствия аварии на газопроводе. В настоящее время экстренные службы продолжают локализацию огня. Пожар распространился на близлежащий лесной массив.

Как сообщил прессе глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, отключений газа в частном секторе Всеволожска из-за возгорания газопровода не планируется.