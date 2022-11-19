Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»

Ллойд Остин в очередной раз пообещал Украине поддержку в конфликте с РФ.

Россия обладает впечатляющим вооружением и многочисленной армией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на ежегодном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но исход конфликта решает не это, а цели, за которое идет борьба», — отметил Остин, говоря о ситуации на Украине.

При этом он добавил, что преимущество в оружии не помогает России одолеть Незалежную. Также Остин процитировал президента США Джо Байдена, заявив, что «Украина никогда не станет победой России».

Вместе с тем, подчеркнул глава Пентагона, Украину ждут трудности, так как впереди — суровая зима, а Москва может начать «бряцать ядерным оружием». Однако США и союзники помогут Украине ответить на эти вызовы, заявил Остин.

На днях в госкорпорации «Ростех» сообщили о передаче российской армии партии боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Новая техника предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, подразделений живой силы и техники в местах сосредоточения, а также тактических ракет, зенитных комплексов и военно-промышленной инфраструктуры в тылу противника.

Российские оборонные предприятия перешли на усиленный режим работы для обеспечения армии необходимым. Многие заводы ввели график в две и даже три смены. Для пошива формы решено привлекать средний и мелкий бизнес — главное, чтобы соблюдали стандарты Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны НАТО боятся истощения собственных военных ресурсов из-за регулярных поставок вооружений на Украину.