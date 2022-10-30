«Ничем не сломить»: оборонные предприятия в РФ перешли на усиленный режим работы

Корреспондент «Известий» показал, как производят самые мощные орудия российской армии.

Все силы и средства промышленности брошены сейчас на обеспечение армии необходимым и на поддержку семей военнослужащих и мобилизованных. С этой недели, кстати, их уравняли в правах и льготах. В пандемии Координационный совет сумел оперативно перестроить экономику под нужды медицины. Теперь нужно перестроить под нужды армии.

Уже решено, что, например, для пошива формы будут привлекать средний и мелкий бизнес — лишь бы те соблюдали стандарты Минобороны. Но главное внимание сейчас сосредоточено на работе крупных военных предприятий. Многие из них перешли на график в две и даже три смены. Нужны руки, нужно сырье, нужен контроль за качеством продукции.

Учитывая, что ни одно действие в зоне спецоперации сейчас не обходится без артиллерии, корреспондент «Известий» Кирилл Солодков отправился туда, где производят самые мощные орудия российский армии.

Минимум 50 километров по полигону «Уралвагонзавода» — через ямы, рвы и водные преграды. Это обязательная обкатка для каждого танка. Испытатели заставляют машину брать максимальные скорости и даже «танцевать» на месте, специально поднимая в воздух клубы пыли. Это нужно для проверки работоспособности узлов и механизмов.

«Машина нагружается очень сильно. Температура там больше ста градусов», — сообщил подробности контролер-испытатель боевых специальных машин Андрей Рыжкин.

И сразу после — стрельбы. Обычно это закрытая для журналистов часть процесса. Но нашей съемочной группе удалось увидеть все своими глазами. Сейчас идет проверка верхнего пулемета, он предназначен для работы по бронированным целям противника, а также авиации — например, беспилотникам и вертолетам.

Автоматическое переключение передач, новый башенный модуль с многослойным бронированием, всеракурсная защита и эффективная система управления на основе штурвала. Полные характеристики этого танка до сих пор засекречены. Т-90М «Прорыв» — один из самых перспективных российских танков. В его основе — Т-90, но модернизированный настолько глубоко, что сами конструкторы называют его новой машиной.

На конвейере «Уралвагонзавода» одновременно собирают несколько десятков таких машин. Гигантский цех — словно своеобразный «танковый» город, где на каждой улице решают разные задачи.

«Такая труба, мы вставляем ее в пушку, я смотрю туда, навожусь на мишени, на свой знак. Идет настройка прицела обычная. Пушки выводим к одному все», — описал свою задачу слесарь механосборочных работ Алексей Аваев.

Новая гладкоствольная пушка посылает ракеты точно в цель на расстояние до пяти километров. Два пулемета, один из которых полностью автономный, позволяют вести огонь сразу по нескольким мишеням. Американская пресса уже называла Т-90 «Прорыв» «слишком прорывным».

«Конечно, это небо и земля по сравнению со старыми машинами. Как по электронике и защищенности, так и по комфорту», — отметил слесарь механосборочных работ Василий Сысолятин.

Эти машины уже выполняют задачи в зоне СВО: обеспечивают нашу оборону и уничтожают опорные пункты и технику противника. Вот как это происходило только на южном направлении.

Главный танковый цех страны перешел на круглосуточный режим работы. До трех смен увеличилась загруженность и на предприятии «Уралтрансмаш». Здесь «выращивают» «Акации», «Гиацинты» и «Тюльпаны» — целый букет наших лучших артиллерийских систем.

Основная ударная мощь российской армии — самоходные гаубицы «Мста-С». Эта артиллерия обладает высокой скоростью стрельбы (восемь снарядов в минуту) и отличной мобильностью (комплекс быстро покидает зону выстрела, избегая попадания под встречный огонь). А вскоре на поле боя зацветут «Тюльпаны». Это самый мощный в мире самоходный миномет.

Киеву противопоставить этой боевой мощи непосредственно украинского — нечего. Танки Т-64 еще советского производства 30 лет ржавели на складах.

«Под Херсоном были видны танки, которые напоминали „Абрамсы“. На самом деле это, скорее всего, были „Леопарды 24“, которые были поставлены, но пока о них ничего не было слышно. Соответственно, полагаю, что они либо выведены из строя, либо выведены в резерв», — отметил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков.

Вся наша техника сейчас соперничает отнюдь не с украинским — с натовским оружием, которым так активно накачивают Украину.

«Вот эти все артиллерийские системы — на Украине таких не было. За исключением тех, которые достались от советской армии. Но сейчас — с получением боеприпасов дальнего действия, с получением техники после поставок Америки и европейских стран — они имеют эту возможность», — рассказал генерал-майор в отставке Николай Тутрин.

По данным Госдепа, с января ВСУ было поставлено как минимум 142 гаубицы, 20 реактивных систем HIMARS, более 20 105-милимметровых гаубиц, восемь зенитно-ракетных систем NASAMS и бесконечные снаряды ко всем этим орудиям убийства. Одних только патронов к стрелковому оружию поставили 60 миллионов штук. На поддержание жизни военной машины Украины уже потратили, по самым скромным подсчетам, 90 миллиардов долларов.

«Украинцев они рассматривают как пушечное мясо, бесплатное причем — практически бесплатное. Ну что для них такие расходы? Это копейки! Такой масштаб боевых действий, несомненно, приводит к громадным разрушениям гражданской инфраструктуры прежде всего. Вот и мы видим, что все эти HIMARS используются для обстрелов гражданского населения», — заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Многие эксперты откровенно называют Украину полигоном для обкатки вооружений. В этой дуэли наши орудия, может и не настолько современные, но с поставленными задачами справляются. Запад, судя по всему, останавливаться не собирается. Чуть ли не каждую неделю из Белого дома приходят сообщение о новом транше вооружений и денег. Но и нам есть чем ответить — усиление производства почти на всех оборонных предприятиях страны. Увеличивается количество смен, открываются новые вакансии. Новая техника поступает в войска без перебоев.

«Когда надо, мы стоим до Победы! И будем стоять, это у нас в крови! Нас ничем не сломить: никакими санкциями, никакими угрозами, не на тот народ они нарвались!» — подчеркнул техник-испытатель Иван Трофимов.