Кучера изумлен поведением Пугачевой: «Она перестала быть для меня человеком»

Шоумен всегда считал певицу «черепахой Тортиллой», которая держалась в стороне, но теперь усомнился в ее мудрости и адекватности.

Российский актер Оскар Кучера высказал в интервью журналистке Елене Якимчук свое глубокое изумление по поводу поведения знаменитой певицы Аллы Пугачевой. Его ожидания по поводу певицы разбились вдребезги.

Несмотря на то, что у шоумена с детства в комнате висели плакаты с артисткой, она для него перестала быть человеком из-за высказываний в сторону россиян.

«Есть Алла Пугачева, которая меня убила, клянусь. Она настолько долго держала нейтралитет, несмотря на то, что делал ее муж Максим Галкин*, какие вещи он говорил. Но она оставалась для меня человеком. Я понимал прекрасно, что она уедет, что она будет с мужем, с семьей, вообще не осуждал. Потому что жена своего мужа должна быть с мужем, но когда она ляпнула…», — говорит Кучера.

Также он добавил, что русскому человеку свойственно прощать, но они едва смогут принять тех, кто уехал громко хлопнув дверью.

«Мне казалась, она всегда была такой мудрой, такая черепаха Тортилла, которая смотрит на все, все понимает, придерживается своего мнения. И вдруг она такая — да сами вы дураки. Были холопами, стали рабами… Для всей страны, которая тебя боготворила, ты всю страну обозвала холопами и рабами. Ты, оказывается, пела для холопов… Голубых кровей барышня? Мог бы себе такое интеллигентный человек позволить? И разрушился образ моментально, она не перестала быть великой певицей, но человеком она быть перестала для меня», — заключил Оскар.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию вскоре после начала специальной военной операции РФ на Донбассе. Сначала перебрались в Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри, а затем пожили в Латвии. Юморист подвергся антироссийским настроениям и начал негативно высказываться в адрес своих соотечественников на концертах. Алла Пугачева хранила молчание, вернулась в Россию в конце августа, однако вскоре уехала в Израиль снова, назвав своих сограждан напоследок рабами и холопами.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru экс-солист «Ласкового мая» рассказал о предательстве Пугачевой.

* — признан иноагентом в РФ.