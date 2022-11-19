Украинцы напали на французских блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже

Активисты родом из Незалежной учинили беспорядки на Марсовом поле.

Украинские активисты совершили нападение на двоих французских блогеров в Париже. Молодые девушки снимали на камеру акцию в поддержку Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора мероприятия.

Все случилось в субботу, 19 ноября. Более ста человек собрались на Марсовом поле, чтобы выступить против поставок вооружения Киеву и развернули баннер с надписью «Прекратите убивать жителей Донбасса». В какой-то момент стали слышны антироссийские лозунги: заявились украинцы.

«Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию», — рассказала основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

Тем временем во Франции неспокойно. До этого сообщалось о том, что протесты в стране обернулись антиправительственными призывами и погромами. Жители, мягко говоря, недовольны политическим курсом своих властей. Тысячи человек вышли на улицы французских городов в попытке добиться повышения зарплат и заморозки цен на энергоносители. Но правительство не хочет их слышать, что только сильнее злит людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как французский депутат заявил, что Зеленский мог начать Третью мировую.