«Псих!» — французский депутат заявил, что Зеленский мог начать Третью мировую

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 111

Французский политик Дюпон-Эньян: Зеленский чуть не спровоцировал начало Третьей мировой войны

«Псих!» — французский депутат заявил, что Зеленский мог начать Третью мировую

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Политик призвал в срочном порядке найти мирный способ решения конфликта на Украине.

Французский депутат Николя Дюпон-Эньян призвал власти отказаться от поддержки Киева после падения ракеты ВСУ в Польше. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский чуть не спровоцировал начало полномасштабной войны на мировом уровне своим враньем.

«Псих! Зеленский, направив ракету на Польшу и обвинив русских, чуть не спровоцировал Третью мировую мировую войну!» — эмоционально написал политик на своей страничке в Twitter.

Дюпон-Эньян призвал западное общество остановить спонсирование Незалежной. По его словам, миру необходимо начать искать дипломатические пути решения украинского кризиса.

«Перестаньте поддерживать этого опасного человека. Срочно найдите мирный план!» — подчеркнул француз.

Ранее 5-tv.ru писал, что другой евродепутат из Франции Флориан Филиппо обвинил Зеленского во лжи и призвал заткнуться. По его словам, страны ЕС обеднели из-за помощи Киеву.

Тема:
Специальная военная операция России
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