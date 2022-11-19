«Псих!» — французский депутат заявил, что Зеленский мог начать Третью мировую
Французский политик Дюпон-Эньян: Зеленский чуть не спровоцировал начало Третьей мировой войны
Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai
Политик призвал в срочном порядке найти мирный способ решения конфликта на Украине.
Французский депутат Николя Дюпон-Эньян призвал власти отказаться от поддержки Киева после падения ракеты ВСУ в Польше. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский чуть не спровоцировал начало полномасштабной войны на мировом уровне своим враньем.
«Псих! Зеленский, направив ракету на Польшу и обвинив русских, чуть не спровоцировал Третью мировую мировую войну!» — эмоционально написал политик на своей страничке в Twitter.
Дюпон-Эньян призвал западное общество остановить спонсирование Незалежной. По его словам, миру необходимо начать искать дипломатические пути решения украинского кризиса.
«Перестаньте поддерживать этого опасного человека. Срочно найдите мирный план!» — подчеркнул француз.
Ранее 5-tv.ru писал, что другой евродепутат из Франции Флориан Филиппо обвинил Зеленского во лжи и призвал заткнуться. По его словам, страны ЕС обеднели из-за помощи Киеву.
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