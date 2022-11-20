Москва направила в ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами

На днях было опубликовано видео, на котором украинские боевики казнили десять солдат ВС РФ прямыми выстрелами в голову.

Постоянное представительство России в ООН направило Генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинцев к российским военнопленным. Об этом в Twitter сообщил заместитель постоянного представителя РФ при блоке Дмитрий Полянский.

«Сегодня мы направили письмо по этому вопросу Антониу Гутерришу и попросили распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Украина должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления», — написал дипломат.

На днях в сети было опубликовано видео, на котором боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) казнят сдавшихся в плен российских солдат. Жертвы лежали на земле и были обездвижены, их убили прямыми выстрелами в голову. Минобороны РФ заявило, что это преступление, очевидно, было намеренным, кроме того — не единственным. Подобная практика, настаивает ведомство, распространена среди украинских военных.

По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Председатель Союза по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что инцидент произошел в Макеевке, Донецкая народная республика. Он намерен требовать международного расследования и осуждения мировым сообществом действий ВСУ. Видео было направлено в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ, Совет Европы и другие организации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный Киев пытался «замять» инцидент с расстрелом россиян националистами.