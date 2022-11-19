Политолог объяснил намерение Киева «замять» убийство пленных россиян

Запад максимально скрывал реальную ситуацию по украинскому конфликту, но теперь, возможно, что-то изменится.

Киевский режим пытался замять убийство пленных россиян. Ситуацию в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru прокомментировал политолог Юрий Светов. По его словам, история о зверском отношении украинцев к российским военнопленным ни для кого не является новостью.

«Об этом писали и говорили, но слышать никто не хотел. Западное общественное мнение закрывало уши для любой информации об этом. Но, когда начались обмены военнопленными, тогда люди воочию увидели, в каком состоянии украинские военнопленные и в каком — российские», — сказал собеседник.

Эксперт добавил, что бойцов, побывавших в плену у боевиков, вели под руки, несли на носилках и на руках. Ранения россиян украинские военные даже не пытались лечить. Более того, националисты пытали и избивали пленников.

«Они рассказывали, как их морили голодом. Вот этот весь набор как-то все-таки начал пробиваться и что-то звучать. Сейчас, когда получили уже документальные кадры, возможно, где-то что-то у них шевельнется», — пояснил Светов.

Специалист подчеркнул, что в ООН заявили о недопустимости такого обращения, однако там конкретно не указывают на вину Украины. Говорится только о том, что обе стороны должны соблюдать требования международного права. Таким образом по словам Светова, украинская сторона не может доказать, что в России плохо относились к украинским пленникам, но тем не менее, ООН ставит страны «на одну ступень».

Распространившееся в сети видео с показательным и жестоким расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками вызвало бурную реакцию. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД РФ потребовал, чтобы международные организации осудили казнь российских пленных.