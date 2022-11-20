В России выявлен новый коронавирусный штамм «Цербер»

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Роспотребнадзор предупредил, что в этом сезоне ожидается и возвращение подзабытого уже «свиного гриппа» H1N1.

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; 5-tv.ru

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При том, что COVID никуда не делся, в России в конце октября выявлен новый штамм «цербер», весьма заразный.

Роспотребнадзор предупредил, что в этом сезоне ожидается и возвращение подзабытого уже «свиного гриппа» H1N1. Тот самый, что свирепствовал в 2009 том году. При чем симптомы на начальном этапе схожи с «ковидными».

Но, как предупреждают врачи, лечиться от гриппа, как от «короны», или от «короны», как от гриппа — противопоказано. Поэтому если есть недомогание, то лучше сдать тест. А если еще никакой вирус не проник в организм — лучше вакцинироваться. Тем более, что погода бьет по иммунитету погодными качелями.

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