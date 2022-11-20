Юлия Зимина показала себя в черном боди: «Доброе утро, пупсики!»

Актриса также известна по нашумевшему в свое время сериалу «Кармелита».

Ведущая Юлия Зимина, известная по сериалу «Кармелита» и программы «Доброе утро», показала себя в черном боди. Она опубликована фотографию, добавив кокетливую подпись.

«Доброе утро, пупсики!» — подписала запись Зимина, добавив к ней эмодзи.

Реакция пользователей не заставила себя долго ждать. Фанаты буквально «рассыпались» в комплиментах.

«Фигурка — класс!»;

«Нельзя же так идеально красиво просыпаться!»;

«Шикарная фигура», — написали юзеры.

Зимина показала себя в черном боди. Источник фото: Instagram* / yuliaziminaa

Звезда телеэфиров воспитывает дочь Симону, которую родила весной в 2015 году. Она до сих пор скрывает имя отца своего ребенка. Знаменитость два года назад вышла замуж за избранника по имени Денис.

«Ребята, Атас! Я вышла замуж сегодня. Он самый лучший на свете», — сообщала тогда селебрити.

На одном из снимков актриса предстала в коротком белом платье с фатой на голове, держала в одной руке бутылку шампанского, а в другой — букет ромашек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Юлия Зимина долго не могла выйти замуж.

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