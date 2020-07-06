Почему звезда сериала «Кармелита» Зимина до сих не замужем?

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Алиса Старжевская
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Юлия Зимина в 39 лет так и не нашла избранника. А имя отца своей дочери Симоны, актриса скрывает.

Почему звезда сериала «Кармелита» Зимина до сих не замужем?

Фото: Кадр из сериала "Кармелита"

Юлия Зимина — главная звезда сериала «Кармелита» и популярная телеведущая. Но счастья в семейной жизни актриса до сих пор не нашла. Поклонники гадают, почему красивая, популярная, 39-летняя женщина не замужем. Сама Юля говорит, что может влюбиться, только если ее избранник — настоящий мужчина, а таких мало, цитирует Зимину издание StarHit.

В жизни у Юлии Зиминой было несколько громких романов, но ни один из них не привел актрису к алтарю. В начале карьеры Юлия встречалась с коллегой по сериалу «Кармелита», актером Владимиром Череповским. Зимину подкупили необычные ухаживания — Владимир дарил полевые цветы и не старался завоевать любовь дорогими подарками. Отношения актеров были страстными и сложными. Юлие казалось, что Владимир — непосредственный и веселый, а как позже признавалась девушка, он оказался безответственным и ревнивым. Юлия не выдержала и разорвала болезненные отношения, пишет издание.

Затем актриса встречалась с актером Максимом Щеголевым. Мужчина бросил семью ради Юлии, но и их отношения были обречены. Максим жаловался, что Зимина уж слишком темпераментна, не умела слушать и запрещала общаться с детьми от предыдущего брака.

После второй провальной попытки наладить личную жизнь, Юлия Зимина стала скрывать своих избранников. С 2013-го ей приписывали роман с тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом, в 2015-м она встречалась с серфингистом Андреем Карром, в том же году девушка родила дочь Симу, но кто отец ребенка — неизвестно до сих пор.

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