Житель взорвавшегося дома на Сахалине рассказал о трагедии: «Погибли девчонки мои!»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 75

Житель взорвавшегося на Сахалине дома рассказал об утрате жены и дочки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина вместе с племянницей чудом выжил после взрыва газового баллона.

Бытовой газ взорвался в пятиэтажке в Сахалинской области 19 ноября. Житель разрушенного дома Алексей Фуликов рассказал, что в страшной трагедии погибли его жена, десятилетняя дочь и восьмилетняя племянница.

Мужчина поделился с корреспондентами воспоминаниями о последних минутах перед взрывом. По его словам, ничего не предвещало беды в обычный выходной день. В гости приехали две племянницы. Супруга с детьми готовила обед на кухне. Взрыв прогремел, когда Фуликов находился со старшей из родственниц, 13-летней девочкой, в зале.

«Произошел удар, хлопок, и все. Я обернулся — схватил племянницу, которая была со мной, вывел ее в прихожую и говорю „Одевайся!“. Выбегаю дальше, ору „Девчонки!“… А кухню, туалет, ванную и комнату унесло. Весь пролет упал. Я встал, смотрю вниз и — все», — поделился пострадавший.

Всех жильцов обрушившегося подъезда после происшествия разместили в местом Доме культуры. Алексей Фуликов сейчас расположился среди них, однако он тяжело переживает утрату и не представляет дальнейшую жизнь без семьи.

«Погибли девчонки мои!» — еле сдерживая слезы подчеркивает мужчина.

По предварительным данным, бытовой газ в жилом доме в поселке Тымовское Сахалинской области взорвался из-за неправильного хранения и эксплуатации баллонов. В результате ЧП обрушились все пять этажей пролета.

Ранее эксперт объяснил 5-tv.ru причину взрыва дома в Сахалинской области.

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