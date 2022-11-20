Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды

Сколько раз в жизни бывает настоящая любовь? Кто-то убежден, что настоящие чувства можно испытывать неоднократно, притом взаимно, но есть люди, уверенные в том, что любовь случается лишь единожды. Астрологи выяснили, что такого взгляда чаще всего придерживаются представители определенных знаков зодиака. Все остальные амурные истории для них не более чем флирт, страсть, интрига, но никак не любовь.

Весы

Люди этого знака очень требовательны и потому относятся к романтическим начинаниям трепетно. Они долго присматриваются к своему избраннику, так как их легко ранить. Это не те, из-за кого разбиваются чужие семьи и союзы. Зато если Весы встречают настоящую любовь, будут верны ей до конца.

Близнецы

Представители этого знака очень влюбчивы, но всей душой отдаются чувству один раз. Если заветный союз не сложился, то они до конца своей жизни будут сравнивать свою новую пассию с той самой. В любовь они ныряют как в омут с головой и готовы на все ради любимого человека.

Овен

Овны — настоящие собственники. Они могут проявлять симпатию, но если влюбляются, то просто теряют голову. Смириться с расставанием они не могут, долго пытаются вернуть свое счастье. Если это не удается, они надолго замыкаются в себе и страдают по утраченной любви.

Рак

Раки очень эмоциональны, они искренне верят в любовь с первого взгляда. Часто они могут любить безответно лишь потому, что им кажется, что они не достойны внимания своего избранника. Нередко их любовь ходит где-то рядом, а они страдают от одиночества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернуть бывшего, согласно его знаку зодиака.