Четыре тысячи зрителей стоя подпевали хитам SHAMAN на сольном концерте в Казани

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 559

Зрители на сольном концерте SHAMAN в Казани встали на песнях «Я — русский» и «Встанем»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Атмосфера на «сольнике» молодого артиста царила невероятная.

Исполнитель SHAMAN выступил на сольном концерте в Казани. Молодой певец, исполняющий патриотичные песни в буквальном смысле собрал полный стадион «Татнефть Арена».

Послушать SHAMAN пришли четыре тысячи человек. И все слушали хиты «Я — русский» и «Встанем» стоя.

Невероятную атмосферу удалось заснять 5-tv.ru. Весь стадион подпевал любимым песням, а зал наполнился светом фонариков на телефонах.

Также молодой певец вместе с залом исполнил гимн России. Темой Родины пропитаны не только концерты, но и клипы знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в кого перевоплотился SHAMAN в рок-балладе «Вороны мои».

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