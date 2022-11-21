«Как в Дубай слетали»: радостная Екатерина Гордон выписалась из роддома

Засиживаться дома среди пеленок и распашонок юрист и правозащитница не намерена. Уже скоро она вернется в привычней ей рабочий график.

Юрист и правозащитница Екатерина Гордон выписалась из роддома. В начале минувшей недели она родила третьего ребенка, которого назвала необычным именем Теодор. Знаменитость поблагодарила медицинский персонал за профессионализм, заботу и чуткое внимание и отметила, что уже скоро она намерена вернуться к работе.

«Ну, все, мои друзья, поехали домой. В понедельник я уже на работе. Мы с мужем даже отоспались, потому что тут очень круто», — сказала Гордон в опубликованном в социальной сети видео.

Она отметила, что дни, проведенные в элитной клинике, сравнимы с отдыхом в Дубай. Она себя прекрасно чувствует, выспалась и отдохнула. Ровно также, как и ее муж, бизнесмен Виктор Хархалис. Он был рядом со знаменитостью не только на протяжении всей беременности, но и в момент рождения сына.

К слову, в 2012 году Гордон родила первого ребенка от адвоката Сергея Жорина, в 2017 году — снова стала мамой, но сохранила в тайне личность мужчины, который является отцом. В январе 2022 года она вновь вышла замуж, а уже весной сообщила о третьей беременности.

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