Новые пути открывают новые возможности: китайский совет дня на понедельник, 21 ноября

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 79

Начало новой недели принесет с собой возможность открыть новые горизонты.

Новые пути открывают новые возможности: китайский совет дня на понедельник, 21 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 21 ноября?

Понедельник будет оживленным. Дела задвигаются, люди найдутся, спадет сонное оцепенение выходных. Среди главных тем дня — обсуждение перспектив переездов, релокаций, путешествий. Если приятная дальняя дорога пока не намечается, обязательно помечтайте о ней.

Совет дня: если вам предложат в понедельник перейти на новую работу — соглашайтесь. Есть большие шансы, что на новом месте у вас появятся отличные перспективы для карьерного и личностного роста.

Предостережение дня: не заключайте в понедельник пари и не ввязывайтесь в споры. Энергии дня приводят все к балансу, так что выиграть вряд ли удастся.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
Новые пути открывают новые возможности: китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

4:18
«Подаст, как свою победу»: пойдет ли Зеленский на диалог с Россией без поддержки Запада
4:00
Михайлов день 21 ноября — собор Архангела Михаила
3:51
Крис Хемсворт решил взять перерыв в кино из-за болезни
3:28
«Да, я в отношениях»: Лолита Милявская сообщила о новом мужчине в ее жизни
3:10
Новые пути открывают новые возможности: китайский совет дня на понедельник, 21 ноября
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Четыре тысячи зрителей стоя подпевали хитам SHAMAN на сольном концерте в Казани
«Украина победить не сможет»: почему Запад изменил риторику в отношении России
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика