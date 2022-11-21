Новые пути открывают новые возможности: китайский совет дня на понедельник, 21 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 21 ноября?

Понедельник будет оживленным. Дела задвигаются, люди найдутся, спадет сонное оцепенение выходных. Среди главных тем дня — обсуждение перспектив переездов, релокаций, путешествий. Если приятная дальняя дорога пока не намечается, обязательно помечтайте о ней.

Совет дня: если вам предложат в понедельник перейти на новую работу — соглашайтесь. Есть большие шансы, что на новом месте у вас появятся отличные перспективы для карьерного и личностного роста.

Предостережение дня: не заключайте в понедельник пари и не ввязывайтесь в споры. Энергии дня приводят все к балансу, так что выиграть вряд ли удастся.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.