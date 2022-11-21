Следственный комитет назвал причину гибели людей в пожаре на площади трех вокзалов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 8

СК возбудил уголовное дело по факту пожара на цветочном рынке на Комсомольской площади

Следственный комитет назвал причину гибели людей в пожаре на площади трех вокзалов

Фото: МЧС России / ТАСС

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В ведомстве подозревают владельцев помещения в нарушении правил пожарной безопасности.

Трагедией обернулся пожар в центре Москвы. На оптовом цветочном складе на Комсомольской площади в огне погибли шесть человек. Спасателям удалось эвакуировать из горящего здания семь человек.

Из-за чего же именно начался пожар? По предварительным данным спасателей, причиной возгорания стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. Но следователи считают, что трагедии можно было избежать. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Установлено, что возгорание произошло в результате в том числе ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар начался в двухэтажном кирпичном здании оптового цветочного склада на Комсомольской площади. Пожару присвоили третий уровень сложности, к его ликвидации привлекли три вертолета Ка-32 и пожарный поезд. Но спасти всех не удалось: в ходе разбора завалов спасатели начали находить тела погибших.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео мощного пожара на площади трех вокзалов.

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