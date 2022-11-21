Медведь-рецидивист ограбил авто и прихватил с собой попкорн в штате Теннесси

Необычное ограбление попало на видео в американском штате Теннесси. Медведь на глазах у владельцев вскрыл их машину, залез в салон и начал искать чем поживиться.

Возмущенные американцы попытались отогнать зверя криками и совсем неласково попросили его убраться. Медведь в конечном счете согласился. Правда, прихватил с собой пачку попкорна.

Кстати, преступник оказался рецидивистом. Местные жители рассказали, что этот же медведь залез в еще один автомобиль, где стащил пачку чипсов