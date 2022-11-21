Президент Севзапинвестпромбанка насмерть сбил пенсионера в Подмосковье

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 90

Пожилой мужчина шел по обочине дороги, как вдруг на него наехал банкир на автомобиле марки Lexus.

Президент Севзапинвестпромбанка насмерть сбил пенсионера в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Сергей Шевченко насмерть сбил пенсионера в Московской области. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Смертельное ДТП произошло около шести часов вечера 20 ноября. Банкир двигался на автомобиле Lexus RX350. В этот момент по обочине дороги у деревни Сальково шел 64-летний мужчина. От полученных травм в результате столкновения пенсионер скончался на месте.

Как отмечает РЕН ТВ, 62-летний Сергей Шевченко занял должность президента Севзапинвестпромбанка летом 2022 года. Прежде он возглавлял Бинбанк, Роскосмосбанк, а также Балтийский банк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын известного банкира погиб после ДТП на мотоцикле. Трагедия произошла в Москве.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

12:17
Похудеть или бросить курить: ТОП-9 способов перестать храпеть во сне
12:14
Возьми ложку побольше: рецепт макарон с подливой от шеф-повара Емельяненко
12:10
Пельмени или наггетсы: как в школьных столовых Москвы изменилось меню
12:00
Сына Павла Астахова приговорили к 3,5 годам колонии
11:45
Зеленского обвинили в побеге после странного видео на фоне белых стен: опять обман?
11:28
Знак? Зачем Британия дарит ВСУ зажигалки с приветствием националистов

Сейчас читают

США оказались на грани провала из-за России и Китая: «Стратегическая головоломка»
"Да, я в отношениях": влюбленная Лолита подтвердила новый роман
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Какие модные тенденции забирает с собой 2023 год, а от каких трендов придется отказаться

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика