Эксперты МАГАТЭ осмотрят Запорожскую АЭС после новых обстрелов ВСУ
Глава агентства Рафаэль Гросси в который раз призвал киевский режим прекратить преступные действия.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru
Срочно остановить обстрелы Запорожской АЭС призвал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В выходные Киев устроил несколько массированных атак на станцию. Снаряды попали, в том числе в спецкорпус по хранению ядерного топлива. Но как сообщил Гросси, реакторы не пострадали.
Полностью оценить ситуацию должны специалисты МАГАТЭ, которые планируют вновь осмотреть всю территорию станции. Довольно мягкие заявления МАГАТЭ о «некритичных повреждениях» АЭС в «Росатоме» назвали циничными, поскольку любые обстрелы ядерного объекта недопустимы.
Вызывает вопросы и молчание Агентства по поводу того, что атаки устраивает украинская сторона. Специалисты МАГАТЭ заявляют, что якобы не могут определить, кто бьет по станции, хотя сами попали под обстрел, находясь там с представителями России.
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