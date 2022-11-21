Эксперты МАГАТЭ осмотрят Запорожскую АЭС после новых обстрелов ВСУ

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Глава агентства Рафаэль Гросси в который раз призвал киевский режим прекратить преступные действия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

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Срочно остановить обстрелы Запорожской АЭС призвал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В выходные Киев устроил несколько массированных атак на станцию. Снаряды попали, в том числе в спецкорпус по хранению ядерного топлива. Но как сообщил Гросси, реакторы не пострадали.

Полностью оценить ситуацию должны специалисты МАГАТЭ, которые планируют вновь осмотреть всю территорию станции. Довольно мягкие заявления МАГАТЭ о «некритичных повреждениях» АЭС в «Росатоме» назвали циничными, поскольку любые обстрелы ядерного объекта недопустимы.

Вызывает вопросы и молчание Агентства по поводу того, что атаки устраивает украинская сторона. Специалисты МАГАТЭ заявляют, что якобы не могут определить, кто бьет по станции, хотя сами попали под обстрел, находясь там с представителями России.

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