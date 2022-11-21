Мемориал жертвам фашистского геноцида открыли в Ленобласти

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Преступники жестоко обращались с теми, кто отказывался предавать свою родину. О подвиге несчастных невозможно забыть.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Гатчине Ленинградской области сегодня открыли мемориал жертвам фашистского геноцида. Памятный знак установили в парке «Сильвия», где в годы Великой Отечественной войны немцы казнили сотни людей.

Поисковики обнаружили останки в массовом захоронении — это были и военнопленные, и мирные люди. Фашисты не пощадили ни женщин, ни детей, ни стариков. К мемориалу сегодня возложили цветы, а память всех погибших почтили минутой молчания.

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