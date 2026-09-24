«Великие державы»: Си Цзиньпин призвал Китай и США отказаться от соперничества

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

Пекин считает, что развитие двух государств может приносить взаимную пользу и способствовать глобальной стабильности.

Си Цзиньпин призвал Китай и США отказаться от соперничества

Фото: www.globallookpress.com/Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

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Си Цзиньпин призвал Китай и США отказаться от соперничества

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Соединенные Штаты Америки должны выстраивать партнерские отношения, а не воспринимать друг друга как соперников. Такая позиция содержится в его письменном заявлении по случаю визита в США, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Китай и США — великие державы, и как китайский, так и американский народ — великие», — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил, что граждане двух стран на протяжении длительного времени поддерживают контакты. При этом интересы Пекина и Вашингтона, по его словам, тесно связаны между собой.

Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие Китая не противоречит стремлению Соединенных Штатов укреплять собственное влияние. Оба процесса, как считает председатель КНР, могут происходить одновременно.

По его мнению, партнерский подход позволит двум государствам содействовать развитию друг друга. Кроме того, такое взаимодействие способно принести пользу всему миру.

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