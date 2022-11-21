Не прокачу: в Петербурге закрылся сезон самокатов
В Петербурге закрылся сезон самокатов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Популярному способу передвижения придется искать альтернативу.
С улиц Петербурга исчезает двухколесный транспорт. Завершается сезон аренды электросамокатов, который напрямую зависит от погодных условий, а в Северную столицу уже пришли похолодание, минусовые температуры и снегопады.
Так что всем любителям самокатов придется с ними попрощаться до весны. Некоторые компании по кикшерингу уже завершили работу, другие заявили, что сделают это в ближайшие пару недель.
Читайте также
-4° 763 мм рт. ст.
86%
86%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
-0.02 62.45
-0.12
Нашли ошибку?