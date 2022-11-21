Не прокачу: в Петербурге закрылся сезон самокатов

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В Петербурге закрылся сезон самокатов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Популярному способу передвижения придется искать альтернативу.

С улиц Петербурга исчезает двухколесный транспорт. Завершается сезон аренды электросамокатов, который напрямую зависит от погодных условий, а в Северную столицу уже пришли похолодание, минусовые температуры и снегопады.

Так что всем любителям самокатов придется с ними попрощаться до весны. Некоторые компании по кикшерингу уже завершили работу, другие заявили, что сделают это в ближайшие пару недель.

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