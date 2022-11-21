«Никому нельзя защищать Украину»: Столтенберг многозначительно оговорился

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 96

Генсек НАТО Столтенберг во время выступления перепутал Россию и Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefano Carofei; 5-tv.ru

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Генеральный секретарь НАТО попытался быть красноречивым, но допустил «оговорку по Фрейду».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции в Мадриде допустил «интересную» оговорку и уверенно заявил, что никто не должен защищать Украину.

В целом, во время конференции Столтенберг вел себя, как минимум, странно: постоянно заикался, путал термины и исторические факты, а фразы зачастую не были связаны логикой.

Но в первой половине выступления случилось нечто «необычное». Йенс Столтенберг начал негодовать из-за дружеских отношений Китая и России. Он заявил, что НАТО неприятен тот факт, что державы якобы заключили контракт «без границ». Потом секретарь попытался смягчить высказывание и добавил, что Китай «хотя бы» не оказывает военную поддержку Украине (при том, что Китай никогда и не собирался этого делать).

Йенс Столтенберг окончательно «закопал» себя выводом, что никто не должен поддерживать Украину. Он хотел сказать Россию — но увы, вышла оговорка «по Фрейду».

«Очень жалко, что буквально за несколько дней до начала спецоперации, Китай и Россия подписали соглашение, Путин и Цзиньпин заявили, что партнерство России и Китая не имеет границ. Однако мы рады, что на данный момент, КНР не присылала оружия Киеву. Это важно. Никто не должен поддерживать Украину. Извините, извините, Россию!» — сказал Столтенберг и, заикаясь, извинился перед присутствующими за оговорку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Джо Байден перепутал количество штатов собственного государства.

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