Курам на смех: Байден вступил в контакт с индейкой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Президент США Байден на публичном мероприятии попытался поговорить с индейкой

Фото, видео: REUTERS

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Отметивший 80-летие политик вновь удивил сограждан странным поведением.

Президент США Джо Байден провел традиционную церемонию помилования индеек в честь Дня благодарения, во время которой призвал американцев объединиться, а также попытался вступить в контакт с одной из птиц.

«Бог любит вас! 9,5 миллиона индеек! Вот что я вам скажу, это как в некоторых странах, в которых я был, и они… Во всяком случае… Хочешь поговорить?» — неожиданно обратился Байден к индейке и сунул ей в клюв микрофон.

Видео с очередной нелепой выходкой американского президента мгновенно облетело соцсети, где его вовсю смакуют пользователи, оставляя издевательские комментарии.

«Индюк, вероятно, может сказать более умные вещи и, вероятно, может говорить по-английски лучше, чем Джо Байден»;

«Если это молодая индейка, есть большая вероятность, что он ее понюхает»;

«Определенно, индейка могла подниматься по лестнице, не падая. Вероятно, она могла ездить на велосипеде, не опрокидываясь»;

«Пожалуйста, скажите мне, что он не начал нюхать перья», — пишут пользователи соцсети.

Накануне Байден отметил 80-летие, а несколькими днями ранее вновь всколыхнул общественность странным поведением. Во время визита на Бали он заинтересовался бицепсами оператора российского телеканала и стал щупать их, восторгаясь величиной.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых громких скандалах 46-го президента США.

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