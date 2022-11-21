«Призвать к ответу»: могут ли Джо Байдена обвинить в сексуальных домогательствах

Президент США помимо странных высказываний то и дело пытается кого-то обнять, поцеловать, прижаться к кому-то. Стоит ли к таким действиям относиться серьезно?

Президент США Джо Байден накануне отметил 80-летие. А несколькими днями ранее вновь всколыхнул общественность. Во время своего визита на Бали он, повстречав съемочную группу одного из федеральных телеканалов, заинтересовавшись бицепсами оператора, стал щупать их, восторгаясь величиной. Вместе с тем это не первый случай, когда Байден кого-либо якобы невзначай «щупает», целует, обнимает. Особенно часто американский лидер проявляет «нежность» в отношении незнакомых молодых девушек и даже несовершеннолетних.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Игорь Семеновский объяснил, можно ли такое поведение Байдена расценить как харассмент и осмелится ли кто-либо подать из-за этого в суд на президента США.

Эксперт отметил, на первый взгляд, действия Байдена можно квалифицировать как харассмент. Они направлены на отношение к человеку по принципу пола, возраста, сексуальной принадлежности.

«В целом поведение политика характеризуется такими проявлениями. Поэтому думаю, активисты и организации, которые выступают за очень прогрессивные права жертв сексуального насилия, или за права темнокожего населения, могут в принципе затронуть повод. Не исключено, что такая вещь будет раскручиваться», — отметил политолог.

Но, вероятней всего, если обвинения и будут звучать, то больше всего от общественности, нежели от политиков. Но при этом эксперт уверен — у Байдена будет иммунитет, никаких юридических процедур не состоится.

«Такие обвинения в адрес президента возможны, но их будет требовать общественность, нежели политики из Республиканской партии, чем юридическую какую-то процедуру. Хотя действительно будет требовать общественность, чтобы по совокупности призвать к ответу Байдена», — заключил Семеновский.

А общественности есть к чему призывать. Число женщин, обвинивших бывшего вице-премьера США в неуместных действиях по отношению к ним, увеличилось до семи. А ведь еще свежи в памяти общественности кадры пугающих приставаний Байдена к ребенку. И уж тем более — отвратительная история дочери президента США, которая в своем дневнике призналась, что «принимала душ с папой».

Ранее 5-tv.ru перечислял самые громкие скандалы Джо Байдена.