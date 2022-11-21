«Другой человек»: актер Дьяченко резко постарел после перенесенного коронавируса

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 64

Актер Александр Дьяченко изменился до неузнаваемости ради роли в сериале

«Другой человек»: актер Дьяченко резко постарел после перенесенного коронавируса

Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

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Знаменитый актер тяжело переживал болезнь и ее последствия, однако вернулся к съемкам в кино.

Российский актер Александр Дьяченко шокировал поклонников своим внешнем видом. На фоне недавно перенесенного коронавируса артист опубликовал фото в своей социальной сети. Подписчики обеспокоились состоянием знаменитости, который заметно постарел.

57-летний Дьяченко тяжело перенес болезнь и долго восстанавливался, однако уже вернулся к работе. Как оказалось, поседевшая голова и брутальные морщины — лишь часть образа. Актер готовится к съемкам нового сериала.

«Если бы не ваш взгляд, не узнала бы»; «Верните прежний образ»; «Как будто другой человек», — оставили пользователи сети неоднозначные комментарии.

Поклонники не узнали Александра ДьяченкоПоклонники не узнали Александра Дьяченко. Instagram* / antigoalex

Однако нашлись и те, кто без сомнений готов принимать Дьяченко в любом виде. Фанаты высказали слова поддержки к своему любимому актеру.

«Вашу брутальную обаятельность ничем не перечеркнешь»; «Все равно красивый мужчина и замечательный певец и актер!» — восхитились многие.

Известность Александру Дьяченко принесла роль в фильме Алексея Балабанова «Брат-2», в картине он сыграл двух близнецов Громовых. Также артист снимался в фильмах «Один за всех» и «Женская интуиция»

Ранее 5-tv.ru писал о жутких последствиях коронавируса у Дьяченко.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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