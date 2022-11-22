Не сексуальный объект: психолог объяснил приставания Байдена к окружающим

Президент США все чаще совершает неадекватные и пугающие поступки. И они совсем не связаны с политикой.

Интернет с каждым днем пополняется шокирующими и странными роликами о Джо Байдене. Все благодаря порой пугающему его поведению. 80-летний президент США неоднократно был замечен в приставаниях к окружающим людям, попытках поцеловать несовершеннолетних девочек, обнять. Одним из последних случаев стал инцидент со съемочной группой одного из федеральных телеканалов России. Увидев оператора, Байден заинтересовался его бицепсами и стал их щупать, восторгаясь величиной.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Евгений Фомин объяснил причину такого поведения Байдена. По словам специалиста, несмотря на кишащие в интернете странные случаи с участие президента США, нельзя точно утверждать, что у него девиантное поведение (поведенческие проявления у отдельных людей или социальных групп, не соответствующие нормам общественной системы — Прим.ред.).

«То, что просачивается, может быть похоже на то, что… Он себя не олицетворяет как некий сексуальный объект, как мужчина. Соответственно, в своем возрасте человек начинает относиться к людям в другой ролевой позиции, как некоего мудрого дедушки, который может позволить себе больше. Оттого что он не претендует на сексуальность», — заявил Фомин.

При этом специалист отметил, что, возможно, подобных случаев приставания Байдена намного больше. Просто не все они просачиваются в СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие странности в поведении Джо Байдена заметили на похоронах Елизаветы II.

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