«Делали вид, что женаты»: Найк Борзов признался, что скрывал развод от дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Найк Борзов после развода несколько лет жил с женой, чтобы не травмировать дочь

«Делали вид, что женаты»: Найк Борзов признался, что скрывал развод от дочери

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Развод родителей для ребенка это всегда стресс и дальнейшие психологические травмы. Смог ли рок-музыкант уберечь наследницу от тяжелых переживаний?

Рок-музыкант и автор хита «Лошадка» Найк Борзов не любит распространяться о своей личной жизни, но недавно он решил открыть завесу тайны и рассказать, как развод с коллегой Русланой Еремеевой отразился на дочери Виктории.

По словам знаменитости, решение о расставании супруги приняли осознанно. Но сразу о нем не сообщили наследнице, договорившись не ругаться и не ссориться при ней.

«Поэтому после развода мы еще несколько лет делали вид, что мы по-прежнему женаты, и у нас все хорошо», — вспомнил Борзов в беседе с KP.RU.

А в 14-15 лет девочка уже сама стала замечать что-то неладное в семье и задавать вопросы. Тогда бывшим супругам и пришлось признаться, что они больше не вместе. Родители объяснили, что наследница не виновата в произошедшем. Именно такой подход к ситуации и помог Борзову с Еремеевой не травмировать психику ребенка.

«У Вики проблем из-за нашего развода не возникло, и сейчас она совершенно не воспринимает ситуацию как модель для собственной семьи», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего могли развестись Меган Маркл и принц Гарри.

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