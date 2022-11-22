Более 160 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

Эфирная новость 24

Разрушено почти 2500 домов. Работа экстренных служб не прекращается ни на минуту.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Septianjar Muharam; 5-tv.ru

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В Индонезии растет число жертв землетрясения — местные власти к этой минуте сообщают о 162 погибших. Среди них много детей. Печальный список может еще пополниться. Более 300 человек получили ранения, некоторые пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы. Разрушено почти две с половиной тысячи домов. Под обломками зданий могут находиться люди.

Очаг находился в гористой местности самой густонаселенной провинции Индонезии. Примерно в 75 километрах от Джакарты. Магнитуда колебаний составила 5,6. И еще одно землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировали у побережья Соломоновых островов-- из-за чего в Республике объявлена угроза цунами.

Прогнозами обеспокоены и наши сейсмологи на Камчатке. Ситуацию с цунами активно мониторят и анализируют. Пока угрозы для дальневосточного побережья нет.

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