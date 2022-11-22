Когда нужно делать операцию по удалению миндалин?

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 26

Врач Авербух: удаление миндалин назначают из-за опасной бактерии

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Очень важно, чтобы во время операции присутствовали грамотные анестезиолог и хирург. Иначе серьезных последствий не избежать.

Заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА России Владимир Авербух рассказал, когда делают операцию по удалению миндалин (тонзиллэктомию). Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Есть микроорганизм, структура которого очень похожа на фотографии нашего организма. Тканей нашего организма: почек, суставов, сердца и так далее. И когда наш организм борется с ним, он вырабатывает антитела», — объяснил эксперт.

Авербух добавил, что они циркулируют в крови и оседают в тех тканях, которые похожи на эти микроорганизмы и начинают бить организм. Именно из-за этого обычно назначают операцию.

Эксперт также указал, что операция проводится под общим наркозом с аппаратом искусственной вентиляции легких. То есть вставляется трубка, которая препятствует попаданию крови в нижние отделы дыхательных путей.

При этом Авербух пояснил, что при любой операции бывают риски, но главное — это не пустить кровь в нижние дыхательные пути, а также наличие внимательных врачей: анестезиолога и хирурга. Иначе фатальных последствий не избежать.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач рассказал, для кого опасен свиной грипп.

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Когда нужно делать операцию по удалению миндалин?

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