Операции при ожирении по ОМС: какие процедуры доступны и кому их могут сделать

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

На 2026 год в регионах предусмотрено более 1,8 тысяч квот на подобные вмешательства.

Кому положены бесплатные операции при ожирении в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Пациенты с тяжелым ожирением могут бесплатно пройти операции по ОМС

Россияне с тяжелыми формами ожирения могут бесплатно пройти некоторые операции по полису ОМС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

В программу входят продольная резекция желудка, гастрошунтирование и другие лапароскопические операции. Такая помощь предусмотрена для пациентов с индексом массы тела выше 50 и подтвержденными серьезными заболеваниями, которые осложняют их состояние.

Среди таких патологий в ФОМС назвали нарушение дыхания во сне, тяжелые формы артроза, сахарный диабет второго типа и дыхательную недостаточность.

На этот год в рамках территориальных программ ОМС предусмотрено более 1,8 тысячи квот на бариатрические операции. Еще 800 мест выделено в федеральных клиниках, в том числе для пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Ранее 5-tv.ru писал об упражнении, которое помогает заметно сократить вероятность развития диабета и ожирения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Операции при ожирении по ОМС: какие процедуры доступны и кому их могут сделать

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