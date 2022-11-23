Разрушаем мифы: врач рассказала, как нельзя бороться с прыщами

Уринотерапия, горячая вода и скраб являются не самыми эффективными методами борьбы с акне. Более того, так можно заработать еще больше прыщей.

С прыщами сталкиваются многие люди, но не все из них обращаются с этой проблемой к врачу и используют свои методы. О том, как ни в коем случае нельзя бороться с акне в беседе с aif.ru рассказала врач-дерматокосметолог Амина Бердова.

Она привела восемь способов, которыми чаще всего люди борются с прыщами.

Выдавливание прыщей

Самый популярный метод, к которому прибегают люди при появлении акне. Врач отметила, что такой варварский способ только увеличит численность прыщей, потому что человек не всегда может устранить гной, и он проникает глубже. Также из-за этого на месте прыщей остаются рубцы.

Тоники на спирту

По словам Бердовой, многие пытаются подсушить прыщи с помощью спиртовых тоников. Однако это повышает чувствительность кожи и стимулирует выделение сальных желез. В итоге человек получит проблемную жирную кожу со склонностью к сухости и раздражению.

Бабушкины советы

«Вы не поверите, но до сих пор встречаются пациенты, которые жалуются на то, что их бабушкам уринотерапия в борьбе с прыщами помогала, а им нет… После этого еще раз хочется призвать всех не заниматься самолечением», — сказала медик.

Она еще раз напомнила, что прыщи — это заболевание, которое требует профессионального подхода и лечения.

Масла и неподходящая косметика

Неправильный выбор уходовой и декоративной косметики может усугубить ситуацию на лице, подчеркнула Бердова.

«Если у вас жирная проблемная кожа, применяйте уходовую косметику, на которой есть соответствующая пометка. Также я настоятельно рекомендую отказаться от масел и декоративной косметики с вазелином, каррагеном, изопропилом, изостеаратом, миристил миристатом, лаурилсульфатом натрия», — пояснила врач.

Умывание очень горячей водой

Такой способ сушит кожу. Если она у вас жирная, врач-косметолог может назначить вам умывание минеральной водой.

Злоупотребление скрабами

Механическое скрабирование кожи провоцирует рост воспалительных элементов. Более того, Амина Бердова напомнила, что при сухой и чувствительной коже лица использовать скрабы противопоказано. Скрабировать нормальную кожу можно один раз в семь-десять дней.

Увлечение загаром

«Еще один миф о лечении акне — это то, что солнце помогает избавиться от прыщей. На самом же деле эффект „лечения солнцем“ длится не так долго», — объяснила косметолог.

Кроме того, загар подсушивает кожу и провоцирует появление новых воспалений.

Паровые ванночки для лица

Прибегать к этой процедуре можно, только имея нормальную кожу без прыщей. Но Бердова советует применять не паровые ванночки, а подогретое полотенце.

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