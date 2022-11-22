В Альпах начали сносить горнолыжные подъемники из-за резкого потепления

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Снега во французском регионе почти не бывает. Техника просто ржавеет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Во Франции снесли один из старейших горнолыжных подъемников. Его построили еще в 1963 году. Но его уже несколько лет не запускают — снега нет, механизмы начали ржаветь. Из-за глобального потепления курорт превратился просто в горный.

По словам местных жителей, в популярных Альпах по тем же причинам бесхозно стоят примерно три тысячи горнолыжных подъемников.

 

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