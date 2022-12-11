Деньги, любовь и успех: приметы на Новый год — 2023

Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 6

Как же сделать так, чтобы следующий год был незабываемым?

Деньги, любовь и успех: приметы на Новый год — 2023

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Новогодние приметы являются частью всеми любимого праздника. Они помогают не только правильно встретить наступающий год, но и привлечь в свою жизнь желаемое благополучие. Какие же существуют приметы?

Денежные

Привлечь финансы в 2023 году помогут следующие действия:

  • положить в кошелек каждого члена семьи крупную купюру
  • раздать все долги и вернуть те деньги, которые должны вам.
  • повесить на елку купюры и конфеты
  • завернуть в фольгу монетки и повесить импровизированные игрушки на елку
  • положить под тарелки гостям пяти и десятирублевые монетки

«Любовные» приметы

Если вы хотите встретить свою любовь или же укрепить существующие отношения, то для вас тоже есть приметы:

  • для обострения чувств нужно повесить на елку украшение в виде сердца
  • если вы встречаете праздник в дороге, это сулит романтическую встречу в скором времени
  • провести год без разлук влюбленным поможет держание за руки под бой курантов
  • если хотите привлечь семейное благополучие, зажгите в новогоднюю ночь семь зеленых свечей
  • девушке нужно подарить подарки семерым детям, если она хочет обрести любовь и семейное благополучие
  • если вы встретите собаку 1 января, вы будете успешны в любви

Приметы для беременности

Если вы мечтаете о малыше, следуйте следующим приметам:

  • пригласите на Новый год гостей, у которых есть маленький ребенок. Благодаря этому вы можете забеременеть в ближайшее время.
  • также, если вы хотите забеременеть, положите под елку детские вещи и игрушки
  • прибавление в семье сулит елка, пустившая корни в кадке

Для привлечения удачи

Самая известная примета — написать на листе бумаги желание, сжечь его, а пепел смешать с шампанским и выпить. Это все нужно сделать во время боя курантов. Но есть еще и другие способы:

  • во время боя курантов приоткройте окно или дверь, чтобы «выпустить» все невзгоды и «впустить» счастье
  • тот, чей бокал наполнят последними каплями шампанского из бутылки, будет удачлив в следующем году
  • если утром 1 января первым порог дома переступит мужчина, следующий год для хозяев будет счастливым

Погодные приметы

О том, каким будет урожай и состояние природы весь год, можно судить по погоде в ночь с 31 декабря на 1 января.

  • лето будет дождливым, если выпало много снега
  • сильные снегопады означают богатый урожай
  • если месяц виден четко, стоит ожидать морозов, а если он прячется за дымкой — потепления
  • облака на небе серого цвета — к потеплению, белого — к заморозкам
  • лед застыл буграми — летом будет хороший урожай пшеницы

С наступающим праздником!

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