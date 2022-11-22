Пенсионерка чудом выжила, проведя 25 часов на морозе в сибирском лесу

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Женщина была бодра и весела, а своих спасателей готовилась угощать борщом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Удивительная история спасения, в которую сложно поверить, произошла в Красноярском крае. В лесу заблудилась 76-летняя женщина. Больше суток ее поисками занимались родственники и волонтеры с собаками. Лесную чащу прочесывали на снегоходах вдоль и поперек. И к счастью, нашли сначала шапку бабушки, а потом по следам — и ее саму.

На 15-градусном морозе пожилая женщина провела 25 часов! Но при этом была бодра, весела и первым делом предложила спасателям угоститься борщом, который она приготовила накануне.

По дороге домой пенсионерка рассказала и про свой секрет выживания в сибирском зимнем лесу. По ее словам, всю ночь она ходила, чтобы согреться. Боялась даже присесть, отдохнуть, дабы не замерзнуть. Ну и конечно, верила, что ее обязательно найдут.

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