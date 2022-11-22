Политолог Марков назвал три ошибки Киева, подорвавшие к нему доверие Запада

Зеленский все больше раздражает покровителей в ЕС и США, однако они продолжают использовать его в борьбе с Россией.

Запад утрачивает доверие к украинским властям из-за множества ошибок киевского режима, вызвавших негативную реакцию в обществе Европы и США. Три самых ярких просчета назвал политолог Сергей Марков в комментарии «Вечерней Москве».

Провокация с ракетами в Польше

Падение ракеты на территорию Польши вечером 15 ноября вызвало шок и ужас на Западе, ведь это фактически означало войну с Россией. Однако, несмотря на немедленно прозвучавшие обвинения в адрес России, очень скоро выяснилось, что ракета была украинской.

Глава Незалежной Владимир Зеленский до последнего пытался убедить весь мир в виновности РФ, однако вызвал этим лишь новую волну раздражения. В Белом доме даже проигнорировали его запрос на телефонный разговор с президентом Джо Байденом, а The New York Times (NYT) написала, что реакция на инцидент с ракетой в Польше привела к ссоре Зеленского и Запада.

«Самая яркая провокация киевского режима последнего времени окончилась провалом. Из-за слов Зеленского мир встал на порог ядерной катастрофы. Разумеется, война России и НАТО никому не нужна», — констатировал Марков.

Казнь российских пленных

Страшные кадры с казнью сдавшихся в плен безоружных российских военных появились в сети 18 ноября, шокировав людей во всем мире. Украинские власти только 20 ноября отреагировали на публикацию, назвав преступление ВСУ «очень маловероятным». Однако уже на следующий день та же NYT подтвердила вину украинских боевиков. Нужно отметить, что за несколько дней до появления кадров со зверской расправой о казнях и пытках пленных со стороны украинских военнослужащих сообщили в ООН.

«Жестокостью в отношении российских военных боевики ВСУ отличались и раньше. Вспомните, сколько было сообщений в марте. Потом все это сошло на нет. В западном сознании установилась конструкция: что бы ни сделали украинцы, русские все равно хуже и априори во всем виноваты», — отметил политолог.

Пещерный национализм

Несмотря на поддержку киевского режима, Запад осознает опасность ультраправых идей. Там не раз указывали на «правый уклон» Украины, отмечая, что Степан Бандера «стал отцом современного украинского национализма». Между тем в 2020 году был опубликован архив ЦРУ, где Бандера назван «украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера». Соответственно, все, что с ним связано, с моральной точки зрения не достойно поддержки и признания легитимным.

При всем этом, отметил Марков, Запад и дальше будет покровительствовать Киеву, потому что «Украина — это инструмент в борьбе с Россией».

«Украине можно делать все что угодно до тех пор, пока это не вступает в противоречие с общественным мнением на Западе. Однако и в этом случае обывателям объяснят, что все равно во всем виноваты русские», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО оказался в ловушке из-за преднамеренно лживых заявлений президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавших после падения украинской ракеты на территории Польши.